МГУ побил свой рекорд в мировом предметном рейтинге QS

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова попал в топ-100 вузов мира по четырем из пяти предметных областей по версии аналитического агентства Quacquarelli Symonds (QS).

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского вуза, МГУ стал лидером среди российских учебных заведений по количеству позиций, попав в отраслевые рейтинги сразу по направлениям «Естественные науки» (21-е место), «Искусство и гуманитарные науки» (56-е место), «Социальные науки и менеджмент» (68-е место) и «Инженерные науки и технологии» (57-е место).

Кроме того, по словам ректора МГУ Виктора Садовничего, вуз был отмечен в рейтингах по 12 отдельным предметам, в числе которых физика и астрономия, математика, лингвистика, философия и др. В прошлом году МГУ попал в топ-100 по четырем расширенным предметным областям и 11 отдельным предметам.

«Эти достижения подтверждают, что только классический университет с гармонично развитой системой образовательной и научной деятельности, использующий самые современные средства и методы в исследовательском процессе, может претендовать на лидирующие позиции в мире», — добавил ректор.

За прошедший год число ведущих российских вузов, представленных в предметных рейтингах, увеличилось с 11 до 13, а количество суммарного попадания университетов в рейтинге QS возросло с 26 до 32 раз.

15 января стало известно, что МГУ занял пятое место в рейтинге вузов стран с активно развивающейся экономикой. Рейтинг Emerging Economies University Rankings 2019 составлен изданием Times Higher Education (THE).