Мастерская МИЦ «Известия» в МГУ продолжит работу в весеннем семестре

С 5 марта на факультете журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова начнется новый этап занятий в рамках творческой мастерской Мультимедийного информационного центра «Известия». В настоящий момент идет набор студентов для обучения в мастерской.

Лекции, как и прежде, будут посвящены актуальным вопросам современного информационного рынка: трендам развития медиасреды, роли социальных сетей в медиа, специфике digital-журналистики, требованиям к специалистам на информационном рынке, инструментам дистрибуции контента. Курс лекций будут читать руководители и специалисты МИЦ, которые посвятят студентов во все особенности работы в медиасфере на примере работы крупнейших федеральных СМИ.

По итогам лекций будут выбраны самые активные студенты, которые получат возможность пройти стажировку или учебную практику в редакциях СМИ, входящих в МИЦ «Известия».

Мастерская МИЦ «Известия» работает на факультете журналистики МГУ с весны 2018 года. В рамках студии проводится факультативный курс лекций руководителей и ведущих специалистов МИЦ «Известия», слушатели которого получают уникальный шанс перенять опыт у представителей одного из крупнейших медиаобъединений страны. За это время занятия для студентов провели руководители ресурсов, входящих в МИЦ «Известия», ведущие новостей, специалисты в области SMM и другие сотрудники мультимедийного центра.