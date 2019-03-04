Минобороны заказало ракеты «Ангара» для пусков с Восточного

Министерство обороны РФ планирует использовать ракету-носитель тяжелого класса «Ангара-А5» для выведения своих спутников с космодрома Восточный до 2025 года.

Как сообщил «РИА Новости» источник в ракетно-космической отрасли, для этого планируется строительство стартового комплекса ракеты «Ангара» на космодроме Восточный.

Контракт Центра Хруничева с ведомством также включает пуски «Ангары» с космодрома Плесецк в 2019–2022 годах. Первые пуски ракет легкого класса «Ангара-1.2ПП» и тяжелого класса «Ангара-А5» с космодрома Плесецк состоялись в 2014 году.

«С космодрома Восточный «Ангара» может вывести на геопереходную или геостационарную орбиту спутник большей массы, чем с Плесецка», — отметил ракету Павел Пушкин, который разрабатывал ракету «Ангара».

«Ангара» — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители «Ангара-1.2», средние — «Ангара-А3», тяжелые — «Ангара-А5» и повышенной грузоподъемности — «Ангара-А5В».

23 января вице-премьер России Юрий Борисов сообщил, что срок завершения строительства Восточного перенесли на два года, до 2023 года. По его словам, «никто сегодня не способен построить» к изначально запланированной дате.