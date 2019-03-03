Автобус с детьми застрял в сугробе в Челябинской области

Автобус с 47 детьми застрял в сугробе на трассе в Челябинской области после ухода от столкновения, съехав на обочину.

Дети отправлены в пункт назначения на резервном автобусе, сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. Инцидент произошел на 1742-м км автодороги М-5 «Урал» на территории Златоустовского городского округа, передает телеканал «360».

Водитель автобуса, перевозившего детей со спортивных соревнований, совершил выезд за пределы обочины, уходя от столкновения. Там транспортное средство застряло в сугробе. В результате происшествия никто не пострадал.

2 марта аналогичная авария произошла в Тульской области. В кювет после столкновения с легковым автомобилем съехала маршрутка со школьниками. В результате ДТП пострадали восемь детей.