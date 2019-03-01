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В Хабаровске водитель выгнал детей из автобуса из-за разрядившегося валидатора

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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В Хабаровске водитель выгнал из автобуса пятерых школьников, потому что те не смогли оплатить проезд из-за разрядившегося валидатора. Об этом сообщается на сайте городской мэрии 1 марта.

Инцидент произошел 28 февраля в автобусе маршрута № 14, пишет «Ридус». В администрации Хабаровска пояснили, что водитель выгнал из салона автобуса школьников, поскольку те не смогли оплатить проезд безналичным способом, а наличных денег при себе у них не было.

Собственную проверку по факту случившегося уже провел перевозчик. Руководство готово извиниться перед подростками и компенсировать причиненные неудобства, сообщает телеканал «360». Также было принято решение об увольнении водителя автобуса.

По словам мэра Хабаровска Сергея Кравчука, произошедшее является вопиющим случаем. Он напомнил, что проезд пассажира осуществляется за счет владельца маршрута в случае неисправности валидатора, а в данном случае речь идет «о здоровье и безопасности детей».

«Кроме того, водители забывают, что снять детей с рейса они могут исключительно в присутствии сотрудников полиции и родителей», — добавил Кравчук.

Отмечается также, что после случившегося во всех автобусах города появятся объявления с разъяснениями, что проезд для пассажира будет бесплатным, если перевозчик не смог предоставить исправный валидатор, пишет сайт kp.ru.

15 февраля сообщалось, что водитель маршрутки высадил женщину с инсультом в подмосковном Одинцово.

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