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Актриса сериала «Воронины» провалилась под сцену перед спектаклем

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Российская актриса театра и кино Екатерина Волкова травмировалась, провалившись в помещение под сценой перед премьерой спектакля.

Как рассказала актриса в Instagram, она ушибла бок и колено.

«Сегодня поняла, что на многое способна — даже выходить на сцену с реальными слезами и переключаться на работу, забыв обо всем на свете», — написала Волкова, выразив надежду, что зритель получил удовольствие от постановки.

Екатерина Волкова известна широкому зрителю по роли Веры в сериале «Воронины».

В конце февраля звезда российских сериалов Виталий Абдулов стал участником конфликта в одном из жилых домов в центре Москвы. По словам очевидцев, артист пытался ворваться в квартиру и угрожал. Предположительно скандал мог произойти из-за девушки, которая поселилась в доме и понравилась Абдулову.

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