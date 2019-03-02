«Аллигаторы» сопроводили выставку «Сирийский перелом»

Минобороны России опубликовало видеозапись, на которой разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 («Аллигаторы») сопровождают железнодорожный состав с выставкой трофейной техники «Сирийский перелом».

На кадрах видно, как «Аллигаторы» следуют за поездом во время его движения из Керчи до Севастополя. Вертолеты при этом опускаются к составу, отрабатывая учебно-боевую задачу.

В качестве экскурсоводов выступают российские военные — непосредственные участники операции в Сирийской Арабской Республике, передает телеканал РЕН ТВ.

Поезд состоит из 20 вагонов, на которых представлено свыше 500 образцов бронетанковой, инженерной техники, артиллерийского вооружения, бронеавтомобилей, а также холодного и огнестрельного оружия, самодельных взрывных устройств, иностранных рационов питания, экипировки и оборудования террористов.

Передвижная выставка продлится до 7 марта. Железнодорожный состав с трофейной техникой и оружием совершит остановки в восьми городах на территории Южного военного округа.