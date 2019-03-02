Прямой эфир

«Аллигаторы» сопроводили выставку «Сирийский перелом»

0
Фото: ТАСС/Интерпресс/Александр Тарасенков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минобороны России опубликовало видеозапись, на которой разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 («Аллигаторы») сопровождают железнодорожный состав с выставкой трофейной техники «Сирийский перелом».

На кадрах видно, как «Аллигаторы» следуют за поездом во время его движения из Керчи до Севастополя. Вертолеты при этом опускаются к составу, отрабатывая учебно-боевую задачу.

 

В качестве экскурсоводов выступают российские военные — непосредственные участники операции в Сирийской Арабской Республике, передает телеканал РЕН ТВ.

Поезд состоит из 20 вагонов, на которых представлено свыше 500 образцов бронетанковой, инженерной техники, артиллерийского вооружения, бронеавтомобилей, а также холодного и огнестрельного оружия, самодельных взрывных устройств, иностранных рационов питания, экипировки и оборудования террористов.

Передвижная выставка продлится до 7 марта. Железнодорожный состав с трофейной техникой и оружием совершит остановки в восьми городах на территории Южного военного округа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В МИДе заявили о затягивании расселения лагеря «Рукбан» в Сирии
Участники акции «Сирийский перелом» проедут по Крымскому мосту

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017