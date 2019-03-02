На журналистов РЕН ТВ напали во время съемки сюжета о «китовой тюрьме»

На корреспондента РЕН ТВ напали во время съемок сюжета о «китовой тюрьме» в Приморском крае.

Репортеры пытались снять на камеру вольеры с морскими животными. Однако охранники сначала сбили коптер, а потом пытались выбить телефон из рук журналиста.