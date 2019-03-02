SpaceX впервые отправила к МКС новейший корабль Dragon 2

Новый американский корабль Crew Dragon (Dragon 2) компании SpaceX выведен на орбиту ракетой-носителем Falcon 9, стартовавшей с мыса Канаверал в Калифорнии.

3 марта должна состояться стыковка корабля с МКС. Он доставит на станцию 182 кг продовольствия, научного оборудования и материалов. На борту также находится манекен, названный Рипли в честь героини серии фильмов «Чужой».