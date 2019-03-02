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Счетная палата опубликует анализ исполнения майских указов до середины года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Счетная палата РФ опубликует результаты анализа исполнения майских указов президента от 2012 года до середины текущего года. Об этом 2 марта сообщил глава ведомства Алексей Кудрин в кулуарах Дня открытых данных в Фонде развития интернет-инициатив (ФРИИ).

По его словам, документ будет «чисто аналитический» в целях демонстрации результативности выполнения указов.

«Но это делается и в целях анализировать и найти, может быть, ошибки, недоработки, чтобы избежать их при исполнении новых указов», — цитирует Кудрина агентство «РИА Новости».

Кроме того, в ближайшие две недели впервые будет обнародован план проверок, которые запланированы ведомством на 2019 год. Этот документ будет регулярно обновляться.

11 указов были подписаны главой государства Владимиром Путиным 7 мая 2012 года, они должны быть выполнены до 2018–2020 годов. Документы призваны улучшить положение дел в сферах экономики, демографии, здравоохранения, образования и науки, внешней политики, вооруженных сил и так далее.

В январе Кудрин рассказал, как вывести Россию в пятерку экономик мира. По его мнению, для этого необходимо и выполнение нацпроектов, и дополнительные политические меры, которые будут способствовать развитию.

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