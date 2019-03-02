Скончался нобелевский лауреат Жорес Алферов

Нобелевский лауреат, академик Жорес Алферов умер в Санкт-Петербурге в возрасте 88 лет. Об этом сообщила его супруга Тамара.

По словам главного врача больницы Российской академии наук Олег Чагунава, смерть наступила в результате острой сердечно-легочной недостаточности. По его словам, смерть наступила 1 марта в 23:40 мск.

Алферов являлся автором свыше 500 научных работ и более 50 изобретений. В 1991–2017 годах занимал должность вице-президента РАН. В 2000 году вместе с немецким физиком Гербертом Крёмером он стал лауреатом Нобелевской премии за разработки в полупроводниковой технике. ​С 1995 года он был депутатом всех созывов Государственной думы.