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Правительство выделило субъектам 41,57 млрд рублей инвестиций в АПК

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Правительство России выделило 41,57 млрд рублей на поддержку инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе (АПК). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Деньги распределили между 75 субъектами страны. Средства пойдут на частичное возмещение затрат по уплате процентов по инвестиционным кредитам. Отмечается, что господдержка осуществляется в рамках проекта по стимулированию инвестдеятельности в АПК, пишет ТАСС в субботу, 2 марта.

19 февраля в приветственном послании участникам съезда XXX АККОР президент РФ Владимир Путин пообещал поддержку российским фермерам с целью продвижения наиболее эффективных форм сельхозкооперации и повышения конкурентоспособности производителей.

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