Опубликовано видео дозаправки Су-34 в экстремальных условиях

Министерство обороны РФ показало уникальные кадры дозаправки бомбардировщиков Су-34 в воздухе в экстремальных погодных условиях.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа, летно-тактические учения проводились на военном полигоне в Тверской области. Экипажи Су-34 Воронежской авиабазы отработали взлет с боевым подвесом для выполнения практического бомбометания по целям, имитирующим склады с горюче-смазочными материалами.

Затем летчики выполнили «сложнейшие учебно-боевые задачи по дозаправке топливом от воздушного танкера Ил-78» в условиях низкой облачности, обледенения и радиоэлектронных помех.

В учениях приняли участие более 15 самолетов оперативно-тактической авиации Западного военного округа, свыше 60 единиц спецтехники связи, РЭБ, ПВО, а также около 500 военнослужащих летного и технического состава Воронежского, Курского и Тверского авиационных полков.

15 февраля пилоты истребителей МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ провели учения на Камчатке. В ходе боевого дежурства они перехватили и уничтожили условного противника, нарушившего воздушную границу России.