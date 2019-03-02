Экс-президенту Луле да Силве разрешили ненадолго выйти из тюрьмы

Суд разрешил бывшему президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве временно выйти из тюрьмы из-за смерти семилетнего внука. Об этом сообщила газета Folha de S.Paulo.

Мальчик умер 1 марта от менингита. Защита бывшего президента обратилась в суд с просьбой временно освободить заключенного, пообещав не обнародовать информацию о пути его следования.

В январе Лула да Силва не смог посетить похороны своего брата. Суды первой и второй инстанции отказали ему в этом праве, мотивируя, что не смогут организовать достойное сопровождение и опасаясь беспорядков. Федеральный суд в последствии принял положительное решение, но похороны к этому времени уже начались.

Бывший глава Бразилии был приговорен к 12 годам и одному месяцу тюрьмы за коррупцию в январе 2018 года. Помимо коррупционного дела он проходит обвиняемым еще по шести процессам. Сам да Силва свою вину не признает, а все уголовные дела называет результатом политического преследования консерваторов.