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Лула да Силва не будет баллотироваться в президенты Бразилии

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Фото: TASS/Zuma/Paulo Lopes
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Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не будет принимать участие в президентских выборах в 2018 году. Об этом сообщил источник в Партии трудящихся.

Как пишет британское издание The Guardian, партия намерена официально подтвердить, что вместо бывшего президента на предстоящих выборах кандидатом станет бывший мэр города Сан-Паулу Фернандо Хаддад.

Лула да Силва, который отбывает наказание по делу о коррупции, призвал своих сторонников поддержать кандидатуру Хаддада на выборах президента страны. Обращение зачитали на собрании партии. 

Бывший глава Бразилии был приговорен к 12 годам и одному месяцу тюрьмы за коррупцию в январе 2018 года. Помимо коррупционного дела он проходит обвиняемым еще по шести процессам. Сам да Силва свою вину не признает, а все уголовные дела называет результатом политического преследования консерваторов.

В июне бразильская левая Партия трудящихся объявила о выдвижении Лулы да Силвы на пост президента. Он по-прежнему остается фаворитом выборов, которые пройдут в октябре. По данным соцопросов, за него готовы проголосовать более 30% избирателей.

1 сентября стало известно, что высший избирательный суд Бразилии отказал заключенному в тюрьме Луле да Силве в регистрации кандидатом на выборах.

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