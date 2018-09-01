Суд отказал экс-президенту Бразилии в регистрации кандидатом на выборах

Высший избирательный суд Бразилии отказал заключенному в тюрьме за коррупцию бывшему президенту страны Луису Инасиу Лула да Силве в регистрации кандидатом на выборах.

В качестве кандидата его зарегистрировала Партия трудящихся, которая также передала все необходимые документы в избирательный суд. При этом четверо из семи судей постановили отказать экс-главе государства в регистрации, пишет «РИА Новости».

Однако юристы да Силвы заявили, что при любом неблагоприятном решении для их стороны намерены подать апелляцию в Верховный суд.

Бывший глава Бразилии был приговорен к 12 годам и одному месяцу тюрьмы за коррупцию в январе 2018 года. Помимо коррупционного дела, он проходит обвиняемым еще по шести процессам. Сам да Силва свою вину не признает, а все уголовные дела называет результатом политического преследования консерваторов.

В июне бразильская левая Партия трудящихся объявила о выдвижении Лулы да Силвы на пост президента. Он по-прежнему остается фаворитом выборов, которые пройдут в октябре. По данным соцопросов, за него готовы проголосовать более 30% избирателей.