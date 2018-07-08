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Судья отменил решение об освобождении экс-президента Бразилии Лулы да Силвы

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Фото: REUTERS/Geraldo Bubniak
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Судья федерального регионального суда четвертого округа Бразилии Жебран Нету отменил решение об освобождении из тюрьмы бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы, принятое ранее его коллегой Рожериу Фаврету. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Globo.

Лула да Силва, исполнявший обязанности президента Бразилии с 2003 по 2010 год, был приговорен к 12 годам тюремного заключения в июле 2017 года. 

5 апреля федеральный верховный суд Бразилии разрешил арестовать политика. 7 апреля Лулу да Силву доставили к месту отбывания наказания в Куртибу. В тот же день в городе вспыхнули беспорядки, в которых пострадали не менее девяти человек.

Всего против экс-президента было выдвинуто пять обвинений в коррупции. Его признали виновным в получении примерно $1,1 млн в виде взяток от строительной компании OAS.

Сам да Силва настаивает на своей невиновности. Кроме того, он отказался просить о помиловании.

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