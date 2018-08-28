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Обвинения в мошенничестве предъявлены экс-министру труда Бразилии

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Фото: REUTERS/Ricardo Moraes
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Генеральная прокуратура Бразилии выдвинула обвинения в организации преступного сообщества и мошенничестве против бывшего министра труда Элтона Йомуры и еще 24 человек.

По предварительным данным, все подозреваемые участвовали в организации преступной группировки, занимающейся мошенничеством при регистрации профсоюзов, за что отвечает бразильское министерство труда, сообщает телеканал Globo.

6 июля Йомура подал в отставку в связи со скандалом о его возможной причастности к мошенничеству в системе регистрации профсоюзных движений. До этого он был отстранен от должности Федеральным верховным судом Бразилии.

Пост министра труда после Йомуры занял бывший судья Кайу Виейра ди Мелу.

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