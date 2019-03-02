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Принес восточный ветер: «Лейрия» получит нового российского акционера

Руководители португальского клуба намерены воспитать футболистов для сборной РФ
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Фото: facebook.com/uniaodeleiria
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По информации «Известий», у португальского футбольного клуба «Лейрия» появится новый акционер. Им станет известный российский агент Павел Андреев. Отметим, что президентом и владельцем клуба является другой российский бизнесмен Александр Толстиков.

В беседе с «Известиями» Толстиков подтвердил информацию и рассказал о главных целях команды в ближайшей перспективе.

— Павел Олегович вместе со мной станет основным акционером «Лейрии», — рассказал он «Известиям». — Уверен, что это даст толчок к развитию клуба. Прямо сейчас задачей команды является выход в Сегунду (вторая по значимости лига Португалии. — «Известия»). Также для нас крайне важно развитие молодых российских футболистов, которые перейдут в наш клуб. В Португалии они смогут постоянно играть против самых перспективных спортсменов со всех континентов и прогрессировать. Уже следующим летом в структуре «Лейрии» будет задействовано восемь российских игроков: пятеро в основной команде и еще трое во второй. Хотим, чтобы на ближайшем чемпионате мира в Катаре в составе сборной России было как минимум три футболиста, которые пройдут через наш клуб.

Отметим, что сейчас «Лейрия» выступает в третьей португальской лиге. После 23 туров клуб идет на первом месте (51 очко).

Александр Толстиков является владельцем ФК «Лейрия» с 2015 года. С тех пор в португальском клубе неоднократно появлялись российские футболисты. Некоторые из них сумели проявить себя и перейти в более статусные команды. Так, защитника Виталия Лысцова и голкипера Ивана Злобина приобрела «Бенфика». Оба пока выступают во второй команде лиссабонцев.

Павел Андреев является одним из самых влиятельных агентов в российском футболе и первым из числа аккредитованных РФС после возвращения в 2016 году системы лицензирования посредников. Он представляет интересы многих игроков сборной России разных возрастов, в том числе братьев Алексея и Антона Миранчуков (оба «Локомотив»), Андрея Лунева («Зенит»), Романа Зобнина, Георгия Джикии, Александра Селихова, Александра Максименко, Наиля Умярова, Максима Глушенкова (все «Спартак»), Антона Зиньковского («Крылья Советов») и многих других.

Португальский клуб известен многим любителям футбола тем, что он был одним из первых в тренерской карьере легендарного Жозе Моуринью. В сентябре 2000 года  Моуринью был назначен главным тренером «Бенфики», но продержался на этом посту всего три с половиной месяца. В 2001 году он возглавил «Лейрию», с которой сходу поднялся на пятое место в чемпионате Португалии, и уехал на повышение в «Порту».

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