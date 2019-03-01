Умер вор в законе Джемал Микеладзе

В Италии умер один из самых известных воров в законе 43-летний Джемал Микеладзе (Джемо). По одной из версий, причиной смерти стали осложнения, связанные с употреблением наркотиков.

Как отмечает «Коммерсантъ», в начале 2019 года в Москве от передозировки наркотиков также умер его старший брат Мамука.

Джемо являлся представителем «классической» семьи воров в законе. Его отец Арсен Микeладзе, родившийся еще в 40-х годах прошлого века, считался одним из самых влиятельных авторитетов криминальной среды из числа уроженцев Грузии. Он был убит в 90-х годах.