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Умер один из организаторов поставок «ножек Буша» в Россию

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Фото: ТАСС/Чохонелидзе Ираклий
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Умер бизнесмен Михаил Любович — один из основателей компании «Союзконтракт», импортировавшей в середине 1990-х в Россию куриные окорочка «ножки Буша» из США. Об этом сообщает The Bell, ссылаясь на бывшего вице-президента фирмы Николая Коварского и бывшего совладельца Юрия Рыдника. 

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Предприниматель ушел из жизни 25 февраля. Второй основатель «Союзконтракта» — Алексей Гольдштейн — скончался в июне 2018 года.

Они оба были выпускниками Московского института стали и сплавов. В 1991 году они организовали компанию «Союзконтракт», которая впоследствии стала легендой российского бизнеса — ее оборот на пике развития превышал цифру $1 млрд в год.

Сперва бизнесмены привозили в Россию сантехнику и счетчики купюр, которые покупали в Европе на торгах у компаний-банкротов. Затем Любович и Гольдштейн занялись поставками голландского спирта Royal — дешевого заменителя водки. Когда его запретили, то они начали ввозить водку «Зверь», которая делалась в Голландии из того же спирта Royal. 

Всего «Союзконтракт» поставлял в Россию около 200 наименований товаров, но миллиардные обороты и славу принесли «ножки Буша». К 1996 году каждая третья продаваемая ножка была от «Союзконтракта», а реклама с летящими по небу окорочками стала одним из главных символов 1990-х. Помимо импорта куриного мяса, фирма была известна рекламой напитка «Херши-кола», в которой снялся теннисист Евгений Кафельников. 

«Союзконтракт» просуществовал как минимум до 2008 года, и еще в 2006 году компания оставалась одним из крупнейших импортеров мяса птицы, но с ростом импортозамещения этот бизнес перестал быть выгодным. 

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