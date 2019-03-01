Московским водителям рекомендовали пересесть на общественный транспорт

Водителей в Москве попросили отказаться от поездок на личных автомобилях и пересесть на общественный транспорт из-за мокрого снега и гололедицы. Об этом в пятницу, 1 марта, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на информационный центр Транспортного комплекса столицы.

Отмечается, что городской транспорт подготовлен к работе в сложных погодных условиях. Также к увеличению пассажиропотока готов и метрополитен.

Горожан, которые не могут отложить поездку на автомобиле, просят строго соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим, а также избегать резких торможений и неожиданных маневров.

Также автомобилистам рекомендовали не оставлять машины под деревьями или рекламными конструкциями.

По прогнозам синоптиков, первая декада марта в Москве сохранит февральские тенденции, погода будет неустойчивая, оттепели будут чередоваться с сухими морозами. Так, 2 марта днем температура составит от –3 до –5 градусов.