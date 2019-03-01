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Синоптики рассказали о погоде в Москве в первый день весны

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей столицы в первый день весны, 1 марта.

В дневное время в Москве ожидается от минус 1 до плюс 1 градуса, а в вечернее — до минус 6. В ночь на 2 марта градусники термометров опустятся до 10–12 градусов ниже нуля. Как пишет ТАСС, пойдет снег, местами может быть метель и сильная гололедица.

В Подмосковье днем может наблюдаться от минус 4 до плюс 1 градуса, а в ночное время похолодает до минус 15 градусов. Атмосферное давление составит около 727 мм ртутного столба. Ветер северный 5–10 м/с, местами до 17 м/с. Объявлен «желтый» уровень погодной опасности в регионе, сообщил сайт Гидрометцентра России.

28 февраля ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал, что в начале следующей недели в Москве и Подмосковье начнется оттепель и воздух прогреется до плюс 8 градусов.

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