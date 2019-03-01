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Более 30 рейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Более 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы в пятницу, 1 марта, следует из данных «Яндекс.Расписания»

Так, во Внуково задержаны семь рейсов, пять отменены. В Домодедово три рейса задержаны и 10 отменены. Еще семь рейсов задерживаются в Шереметьево. 

Информации об изменениях в расписании аэропорта Жуковский нет, отмечает «Газета.ру»

1 марта в Москве синоптики прогнозируют ветер, метель и гололедицу. Уровень опасности повышен до «желтого». 

Кроме того, в этот день ожидается магнитная буря. По словам специалистов, проявления магнитной возмущенности могут негативно сказаться на самочувствии метеочувствительных людей.

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