Военная техника из Сирии проплыла рядом с Крымским мостом

Железнодорожный состав с выставкой трофейной техники «Сирийский перелом» в пятницу, 1 марта, был переправлен через Керченский пролив и прибыл в порт Крым. Об этом сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

По его словам, в субботу, 2 марта, в Керчи пройдет военно-патриотическая акция «Сирийский перелом», в ходе которой гостям акции будет представлена выставка вооружения и военной техники.

Отмечается, что на отдельных железнодорожных платформах размещены образцы военной техники сирийских боевиков, в том числе танк Т-55, БМП ACV-15, бронированный штурмовой автомобиль YPG Eaglehead, самоходный минный трал Aardvark JSFU, «джихад-мобиль» на базе Jeep Grand Cherokee и другие уникальные экспонаты.

В качестве экскурсоводов выступят российские военнослужащие — непосредственные участники операции в Сирии, сообщает РЕН ТВ.

Кроме того, перед посетителями выставки выступят творческие коллективы Черноморского флота, а также состоятся выступления представителей администрации и командования гарнизона.

После этого состав передвижной выставки проследует в Севастополь.

Передвижная выставка продлится до 7 марта. Железнодорожный состав с трофейной техникой и оружием совершит остановки в восьми городах на территории Южного военного округа.

Поезд состоит из 20 вагонов, на которых представлено свыше 500 образцов бронетанковой, инженерной техники, артиллерийского вооружения, бронеавтомобилей, а также холодного и огнестрельного оружия, самодельных взрывных устройств, иностранных рационов питания, экипировки и оборудования террористов.