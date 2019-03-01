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В Росстате раскрыли зарплаты чиновников

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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По итогам 2018 года среднемесячная зарплата гражданских федеральных госслужащих в России составила 126,6 тыс. рублей. Это на 5,4% больше, чем в 2017 году, свидетельствуют данные Росстата.

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Согласно опубликованным данным, самую большую зарплату в прошлом году получали госслужащие в аппарате правительства России — их среднемесячный доход за отчетный период составил 240,3 тыс. рублей. Чуть меньше получали в администрации президента России (в среднем 236,7 тыс. рублей). При этом в Совете Федерации средняя зарплата составила 186,4 тыс. рублей, в Госдуме —158,9 тыс. рублей. 

Также высокие зарплаты оказались у сотрудников Федерального казначейства (159 тыс. рублей в месяц), в МИДе (151,1 тыс. рублей) и МЧС (145 тыс. рублей). 

1 марта вице-премьер РФ Ольга Голодец сообщила, что размер средней зарплаты женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин. По ее словам, женщины не достигают такого же уровня образования, карьерного роста и оплаты своего труда, как мужчины.

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