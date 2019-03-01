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В Минздраве КЧР рассказали о состоянии попавших под лавину лыжников

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Фото: РИА Новости/МЧС РФ
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Двое лыжников, которые 28 февраля попали под лавину возле хребта Дукка в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии, остаются в реанимации. Один опытный альпинист погиб. Об этом в пятницу, 1 марта, сообщил министр здравоохранения КЧР Казим Шаманов.

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«Оба пациента сейчас находятся в тяжелом, но стабильном состоянии. Угрозы их жизни на сегодняшний день нет», — цитирует главу ведомства телеканал «Звезда». Столичные реаниматологи направляются в больницу, где находятся пострадавшие. Решается вопрос о необходимости транспортировки пострадавших в Москву.

28 февраля экстремалов забросили на вертолете в горы, где они с большим риском для жизни начали спуск по снежным шапкам вершин. Вероятно, это и спровоцировало сход лавины.

Снежная масса, двигавшаяся со скоростью автомобиля, сбила восемь туристов, которые находились на склоне кавказского хребта Дукка. Два человека попали в реанимацию, еще один погиб.

Одного из пострадавших лыжников пришлось тащить пешком по глубоким сугробам, чтобы доставить к тому месту, где приземлился вертолет МЧС.

Погибшим оказался инструктор по альпинизму и горным лыжам Сергей Камбалов, покоривший вершины Памира и Тянь-Шаня. Последние годы горнолыжник и скалолаз работал гидом фрирайдеров — горнолыжников, которые предпочитают кататься на диких заснеженных скалах, а не на оборудованных трассах.

В числе любителей внетрассового катания оказались топ-менеджеры крупных российских компаний. Они не регистрировались в МЧС и заранее не сообщали о своем маршруте, высадились на вертолете далеко от курорта Архыз.

В настоящее время Следственный комитет проводит проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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