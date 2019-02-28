Горнолыжник погиб после схода лавины в Карачаево-Черкесии

Возле хребта Дукка в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии семеро горнолыжников попали под лавину, один из них погиб, еще двое находятся в тяжелом состоянии. Об этом в четверг, 28 февраля, пишет ТАСС со ссылкой на администрацию Зеленчукского района Карачаево-Черкесии.

Отмечается, что сообщение о происшествии поступило дежурному в 14:50 мск. На место происшествия вылетели спасатели Архызского поисково-спасательного подразделения. Одного пострадавшего спустили с хребта на вертолете, после чего передали медикам. Остальным госпитализация не понадобилась.

Известно, что предупреждений о лавинной опасности в этом регионе не поступало. Предполагается, что пострадавшие катались вне трассы. В настоящий момент МЧС продолжает операцию по спасению остальных лыжников.

19 февраля на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии сошла лавина, она могла накрыть от 10 до 12 лыжников. Полиция кантона Вале сообщила, что лавина унесла «нескольких человек». По словам очевидцев, на месте работали четыре вертолета, также людей искали кинологи с собаками. Позже стало известно, что четыре человека были «извлечены из лавины».