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Попавшие в лавину в Карачаево-Черкессии туристы не были зарегистрированы

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Группа туристов, которых накрыла лавина на хребте Дукка в горах Карачаево-Черкесии, не была зарегистрирована в МЧС. На вершину горы их доставил вертолет, который также вылетел без регистрации в спасательном ведомстве. Об этом сообщил глава республиканского МЧС Сергей Шарков.

Также, по его словам, которые приводит NewsTracker, туристы совершали экстремальный спуск, когда попали под лавину. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов распорядился усилить работу по регистрации туристических групп, особенно тех, кто собирается в экстремальные походы.

Что касается состояния пострадавших, то, как сообщил глава регионального минздрава Казим Шаманов, возможно, потребуется их эвакуация в федеральные медицинские центры. Как минимум один пострадавший, по данным чиновника, находится в тяжелом состоянии. Ему необходима наиболее квалифицированная медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что под лавину возле хребта Дукка в Зеленчукском районе попали семеро горнолыжников. Один погиб.

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