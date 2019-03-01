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Почти 12 тыс. рабочих мест создадут в моногородах Оренбургской области

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В Ясном Оренбургской области прошло заседание межведомственного совета по вопросам развития моногородов. Городу присвоен статус территории опережающего социально-экономического развития.

«Благодарю команду администрации и градообразующего предприятия «Оренбургские минералы» за продуктивную работу. Это наша общая победа», — заявил глава региона Юрий Берг, передает РИА «Оренбуржье».

К 2020 году по программе комплексного развития моногородов в области будет создано более 11 700 новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия. Туристско-рекреационный кластер «Соленые озера» получит субсидию из федерального бюджета на создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры, размер которой составит 900 млн рублей с 2019 по 2021 годы.

В Татарстане 18 резидентов ТОСЭР «Набережные Челны» запустили свои производства, остальные компании приобретают и монтируют оборудование. Об этом 18 февраля сообщил заместитель руководителя исполкома Эльдар Тимергалиев. В связи с ежегодным увеличением количества запущенных производств наблюдается рост объема выручки.

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