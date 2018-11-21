Башкирия предлагает использовать опыт экономических зон Китая

Министр экономического развития Башкирии Сергей Новиков предложил расширить список критериев для моногородов, чтобы дать шанс закрытым административно-территориальным образованиям. По его словам, нужно изучить опыт Китая по созданию экономических зон.

Там субсидируются строительно-монтажные работы, покупка оборудования, обнуляются банковские проценты, проводится благоустройство, строится жилье для инвесторов. А потом это закладывается в государственную модель на 25–30 лет и виде ренты уже выставляется инвестору. Уже через пять месяцев он выпускает первую продукцию.

«Мы предлагаем посетить подобные зоны, чтобы детально изучить их работу», — цитирует Новикова ИА «Башинформ».

Российская программа «Локомотивы роста» реализуется во всех шести моногородах Башкирии — Кумертау, Белебее, Нефтекамске, Белорецке, Учалах и Благовещенске. Республика вошла в список передовых регионов по реализации этого направления, а Кумертау назвали самым лучшим моногородом РФ.