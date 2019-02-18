Более 15 резидентов ТОСЭР «Набережные Челны» открыли свои предприятия

В Татарстане 18 резидентов ТОСЭР «Набережные Челны» запустили свои производства, остальные компании приобретают и монтируют оборудование. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома Эльдар Тимергалиев.

В связи с ежегодным увеличением количества запущенных производств наблюдается рост объема выручки. Так, по итогам 2018 года доля выручки резидентов от общего объема отгруженной продукции по городу составила 5,5%, или 17,7 млрд рублей. По сравнению с итогами 2016 года, когда выручка равнялась 13,4 млрд рублей, рост составил 3,7%, отмечает ИА «Татар-информ».

Как стало известно в ноябре 2018 года, инвестиционный совет Татарстана и комиссия по рассмотрению заявок на размещение производств на территории опережающего социально-экономического развития «Чистополь» одобрили предложения трех компаний. Среди них — завод комплектующих для электроцентробежных насосов и предприятие по переработке высокотоксичных отходов птицеводства. Кроме того, в Рыбно-Слободском районе появится экотуристический парк «Дикая ферма».