Прямой эфир

Более 15 резидентов ТОСЭР «Набережные Челны» открыли свои предприятия

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Татарстане 18 резидентов ТОСЭР «Набережные Челны» запустили свои производства, остальные компании приобретают и монтируют оборудование. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома Эльдар Тимергалиев.

В связи с ежегодным увеличением количества запущенных производств наблюдается рост объема выручки. Так, по итогам 2018 года доля выручки резидентов от общего объема отгруженной продукции по городу составила 5,5%, или 17,7 млрд рублей. По сравнению с итогами 2016 года, когда выручка равнялась 13,4 млрд рублей, рост составил 3,7%, отмечает ИА «Татар-информ».

Как стало известно в ноябре 2018 года, инвестиционный совет Татарстана и комиссия по рассмотрению заявок на размещение производств на территории опережающего социально-экономического развития «Чистополь» одобрили предложения трех компаний. Среди них — завод комплектующих для электроцентробежных насосов и предприятие по переработке высокотоксичных отходов птицеводства. Кроме того, в Рыбно-Слободском районе появится экотуристический парк «Дикая ферма».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Хабаровский индустриальный парк включили в двадцатку лучших в России
Новая ТОСЭР появится в Якутии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017