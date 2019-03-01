Канал HBO показал новые постеры к финалу «Игры престолов»
Американский телеканал HBO опубликовал 20 постеров, посвященных финальному восьмому сезону сериала «Игра престолов». Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на соцсеть Twitter.
На снимках изображены все оставшиеся в живых персонажи, сидящие на Железном троне, что должно напомнить поклонникам фантастического сериала о непредсказуемости финала, пишет «Газета.ру».
Восьмой сезон стартует уже 14 апреля. Российские зрители увидят его 15 апреля. В сезоне будет шесть эпизодов, последние четыре из которых будут длиннее на 20 минут. 25 февраля был опубликован трейлер последнего сезона «Игры престолов».
1 февраля сообщалось, что актриса из «Игры престолов» Натали Эммануэль, исполнившая роль Миссандеи, рассказала о финале сериала. По ее словам, «это будет круче, чем любые серии, снятые до этого».