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Канал HBO показал новые постеры к финалу «Игры престолов»

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Фото: twitter.com/Game of Thrones (@GameOfThrones)
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Американский телеканал HBO опубликовал 20 постеров, посвященных финальному восьмому сезону сериала «Игра престолов». Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на соцсеть Twitter.

На снимках изображены все оставшиеся в живых персонажи, сидящие на Железном троне, что должно напомнить поклонникам фантастического сериала о непредсказуемости финала, пишет «Газета.ру».

Восьмой сезон стартует уже 14 апреля. Российские зрители увидят его 15 апреля. В сезоне будет шесть эпизодов, последние четыре из которых будут длиннее на 20 минут. 25 февраля был опубликован трейлер последнего сезона «Игры престолов».

1 февраля сообщалось, что актриса из «Игры престолов» Натали Эммануэль, исполнившая роль Миссандеи, рассказала о финале сериала. По ее словам, «это будет круче, чем любые серии, снятые до этого».

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