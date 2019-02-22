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«Оскар» с лицом Джона Сноу готовят в Якутии для создателей «Игры престолов»

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Фото: Global Look Press/Ferrari
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Активисты из Якутии готовят статуэтку «Оскар» с лицом Джона Сноу для создателей фантастического сериала «Игра престолов». Об этом сообщает телеканал «360».

Отмечается, что хоть якутские поклонники саги не знают финала сериала, однако надеются, что Джон Сноу выживет.

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Инициаторам награждения стала команда «Оскар» для Лео», которая в свое время делала статуэтку для актера Леонардо Ди Каприо. В прошлый раз девушки объединились в команду и организовали сбор серебра и золота для создания народной награды, после чего «Оскар» переправили актеру.

Сейчас статуэтку изготовят в той же самой мастерской. Джона Сноу активистки планируют создать из разных материалов, включая драконье стекло и серебро. Уточняется, что он будет выполнен с национальными атрибутами.

«Мы решили сделать его в плаще вороны, потому что у нас есть стена. Он будет стражем стены, охраняющим человечество от идущего холода», — рассказал скульптор Николай Чоччасов.

Эксперты предполагают, что сходство статуэтки с оригинальным персонажем привлечет в республику туристов. Команда уверена, что Ленские столбы в Якутии являются прообразом стены в сериале. В «Игре престолов» ее стережет Джон Сноу, а хранитель стены в Якутии — их Элляй. Он спасет всех от тотальной зимы и сил зла. Кроме того, полагают активисты, появление «Элляй-Джона Сноу» увеличит запросы в интернете о Якутии в несколько раз. Когда работа над статуэткой будет завершена, ее отправят создателям сериала.

11 февраля сообщалось, что создатель «Игры престолов» рассказал о неудачном пилотном выпуске.

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