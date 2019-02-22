«Оскар» с лицом Джона Сноу готовят в Якутии для создателей «Игры престолов»

Активисты из Якутии готовят статуэтку «Оскар» с лицом Джона Сноу для создателей фантастического сериала «Игра престолов». Об этом сообщает телеканал «360».

Отмечается, что хоть якутские поклонники саги не знают финала сериала, однако надеются, что Джон Сноу выживет.

Инициаторам награждения стала команда «Оскар» для Лео», которая в свое время делала статуэтку для актера Леонардо Ди Каприо. В прошлый раз девушки объединились в команду и организовали сбор серебра и золота для создания народной награды, после чего «Оскар» переправили актеру.

Сейчас статуэтку изготовят в той же самой мастерской. Джона Сноу активистки планируют создать из разных материалов, включая драконье стекло и серебро. Уточняется, что он будет выполнен с национальными атрибутами.

«Мы решили сделать его в плаще вороны, потому что у нас есть стена. Он будет стражем стены, охраняющим человечество от идущего холода», — рассказал скульптор Николай Чоччасов.

Эксперты предполагают, что сходство статуэтки с оригинальным персонажем привлечет в республику туристов. Команда уверена, что Ленские столбы в Якутии являются прообразом стены в сериале. В «Игре престолов» ее стережет Джон Сноу, а хранитель стены в Якутии — их Элляй. Он спасет всех от тотальной зимы и сил зла. Кроме того, полагают активисты, появление «Элляй-Джона Сноу» увеличит запросы в интернете о Якутии в несколько раз. Когда работа над статуэткой будет завершена, ее отправят создателям сериала.

11 февраля сообщалось, что создатель «Игры престолов» рассказал о неудачном пилотном выпуске.