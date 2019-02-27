Звезда «Игры престолов» призналась в попытке совершить кражу на съемках

Британская актриса театра и кино Эмили Кларк, исполняющая роль Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов», призналась, что хотела увезти со съемочной площадки Железный трон короля, но он не поместился в ее машину. Об этом сообщает Metro.

«Я толкала его, пытаясь уместить в машину, но он оказался слишком большим. Что тут сделаешь?» — сказала Кларк.

25 февраля телесеть HBO опубликовала трейлер грядущих премьер, в том числе последнего сезона «Игры престолов». В двухминутном ролике крупным планом показана одна из героинь проекта Арья Старк в боевой экипировке. Отмечается, что в последнем, восьмом сезоне зрителей ожидает масштабное и эпичное сражение. Премьера запланирована на 14 апреля.

1 февраля сообщалось, что актриса из «Игры престолов», исполнившая роль Миссандеи, раскрыла финал сериала. По ее словам, «это будет круче, чем любые серии, снятые ранее». Актриса также добавила, что финал сериала явится сочетанием положительных и отрицательных моментов.