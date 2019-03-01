ЦБ аннулировал лицензию московского Жилстройбанка

ЦБ в пятницу, 1 марта, аннулировал лицензию московского Жилстройбанка. Об этом заявила пресс-служба регулятора.

«Лицензия у АО КБ «Жилстройбанк» аннулирована Банком России <...> в связи с решением единственного акционера кредитной организации о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что организация обладает достаточными средствами для удовлетворения требования кредиторов.

По данным на 1 февраля Жилстройбанк занимал 456-е место в банковской системе России и не являлся участником системы страхования вкладов.

Ранее 31 января нижегородский «Радиотехбанк» лишился лицензии на осуществление банковских операций. Регулятор выявил в деятельности организации нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

В тот же день Центробанк отозвал лицензию у дальневосточного Камчаткомагропромбанка. В деятельности организации, в частности, были выявлены признаки действий по выводу ликвидных активов с ущербом для кредиторов и вкладчиков.