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ЦБ аннулировал лицензию московского Жилстройбанка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая
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ЦБ в пятницу, 1 марта, аннулировал лицензию московского Жилстройбанка. Об этом заявила пресс-служба регулятора. 

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«Лицензия у АО КБ «Жилстройбанк» аннулирована Банком России <...> в связи с решением единственного акционера кредитной организации о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что организация обладает достаточными средствами для удовлетворения требования кредиторов. 

По данным на 1 февраля Жилстройбанк занимал 456-е место в банковской системе России и не являлся участником системы страхования вкладов. 

Ранее 31 января нижегородский «Радиотехбанк» лишился лицензии на осуществление банковских операций. Регулятор выявил в деятельности организации нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. 

В тот же день Центробанк отозвал лицензию у дальневосточного Камчаткомагропромбанка. В деятельности организации, в частности, были выявлены признаки действий по выводу ликвидных активов с ущербом для кредиторов и вкладчиков.

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