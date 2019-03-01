Роструд напомнил о длинных выходных в марте

В Федеральной службе по труду и занятости напомнили о предстоящих длинных выходных, связанных с празднованием Международного женского дня, пишет 1 марта «Федеральное агентство новостей».

Россиянам предстоит отдыхать три дня — с 8 по 11 марта. Трудиться жители страны будут с 4 по 7 марта, при этом последний рабочий день будет сокращен на один час.

Дополнительный выходной день будет и 10 мая. Его перенесли в связи с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля, выпавшего в этом году на субботу. Таким образом, россияне будут отдыхать с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая, отмечая сначала День весны и труда, а затем День Победы.