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Москвичей предупредили об ухудшении погоды 1 марта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Жителей Московского региона предупредили о повышении уровня погодной опасности до «желтого» из-за метели, ветра и гололедицы 1 марта. Об этом 28 февраля сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Отмечается, что аналогичная потенциально опасная погода ожидается во всем Центральном федеральном округе, кроме Костромской, Тульской, Калужской, Тверской и Ярославской областей, пишет «Газета.ру».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что в первые весенние выходные (2 и 3 марта) вернутся январские морозы. Температура воздуха может опуститься до –11...–16 градусов.

27 февраля сообщалось, что в пятницу, 1 марта, в Москве ожидается магнитная буря. По словам специалистов, проявления магнитной возмущенности могут негативно сказаться на самочувствии метеочувствительных людей.

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