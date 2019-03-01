В двух регионах Перу объявлено ЧП из-за дождей

Перуанские власти ввели чрезвычайное положение в двух регионах страны из-за проливных дождей. В результате разгула стихии погиб 51 человек.

Как говорится в указе, опубликованном газетой El Peruano, ЧП объявлено в нескольких районах провинций Арекипа и Уануко на 60 дней.

По данным «РИА Новости», ранее Перу объявило чрезвычайное положение на юго-востоке страны.

Указы о ЧП обязывают местные власти сотрудничать с Национальным институтом гражданской обороны (INDECI) и рядом министерств страны для предотвращения увеличения количества жертв непогоды. По последним данным INDECI, из-за ливней в стране погиб 51 человек.

15 февраля президент США Дональд Трамп подписал декларацию о введении режима чрезвычайного положения на южной границе страны, чтобы получить около $8 млрд для возведения стены без одобрения конгресса.