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Власти Италии ввели режим ЧП в 11 областях страны

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Фото: TASS/Zuma
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Совет министров Италии объявил о введении режима чрезвычайного положения в 11 областях страны, чтобы ликвидировать последствия непогоды. Об этом сообщила пресс-служба правительственного дворца Киджи.

Как пишет «РИА Новости», к подобным мерам администрация прибегла ради ускорения процедур помощи пострадавшим, а также для того, чтобы выделить дополнительные средства на помощь в восстановлении пострадавших территорий.

Ненастная погода установилась во многих итальянских провинциях в конце октября, высший уровень метеоопасности установили на Сицилии и Сардинии. В разных регионах сошли оползни, разрушились дороги, упали деревья. Несколько населенных пунктов Лигурии отрезаны от мира. Ущерб от стихии в регионе Венето оценили в €1 млрд.

4 ноября стало известно, что десять человек погибли на Сицилии в результате наводнения, вызванного проливными дождями. Люди утонули в реке Милича, которая вышла из берегов. Всего в Италии жертвами стихии стали 29 человек, один считается пропавшим без вести.

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