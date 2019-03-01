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Россия объявила о завершении интеграции Крыма

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Заместитель постпреда РФ при ОБСЕ Дмитрий Балакин заявил о завершении интеграции Крыма в политическое, правовое и социально-экономическое пространство России.

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Выступая на заседании постоянного совета ОБСЕ, он подчеркнул, что все, кто говорит об «аннексии» и необходимости «затолкать» Крым назад в состав Украины, проявляют неуважение к народу полуострова.

«Людей, которые не захотели стать жертвами неонацистов, наказывают за их свободный политический выбор», — цитирует «Газета.ру» российского постпреда.

Балакин добавил, что западные страны, прикрываясь принципами демократии, «не скупятся на карательные меры в отношении людей, высказавших мнение о собственной судьбе».

Крым воссоединился с РФ в 2014 году после того, как 96,77% жителей полуострова проголосовали на референдуме за присоединение к России. Украина отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией.

В Москве неоднократно указывали, что референдум прошел с соблюдением международного права и вопрос принадлежности Крыма закрыт.

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