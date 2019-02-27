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Вернувшийся в Крым капитан «Норда» пройдет лечение в больнице

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Фото: РИА Новости
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Капитан судна «Норд» Владимир Горбенко, которого удерживали на Украине с марта 2018 года, после возвращения в Крым проходит курс лечения в городской больнице Керчи — по месту жительства. Об этом сообщила агентству ТАСС его жена Мария в среду, 27 февраля.

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«Сейчас главное для нас — это восстановить здоровье Владимира Николаевича (Горбенко. —Ред.). Он на дневном стационаре в больнице, принимает необходимые процедуры», — сказала она.

По ее словам, капитан «Норда» в настоящий момент не планирует встречаться с прессой. «Пока у нас главная забота только об этом, о здоровье, поправиться, будем думать», — заключила жена Горбенко.

9 февраля Владимир Горбенко вернулся к родным в Крым. Капитан отметил, что на Украине не было официального контроля за его передвижениями и суд снял с него ограничение по запрету выезда.

28 января адвокаты и жена Горбенко заявили, что он не выходит на связь уже двое суток. Защитник Максим Могильницкий сообщил, что капитан «Норда», находящийся под подпиской о невыезде, вышел из дома в середине дня 26 января и его дальнейшая судьба неизвестна. Полиция Украины объявила Горбенко в розыск как без вести пропавшего. По данным украинского МВД, он исчез 26 января. На Украине было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство».

Российский сейнер «Норд» был задержан украинскими пограничниками 25 марта 2018 года в Азовском море. У экипажа изъяли российские паспорта. Крымским морякам выдали протоколы о попытке пересечь границу «по несоответствующим документам» — Киев посчитал их украинскими гражданами.

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