Помпео призвал Москву вернуть Крым под контроль Украины

Соединенные Штаты напомнили в связи с предстоящим празднованием пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией, что не считают этот шаг законным. Об этом в среду, 27 февраля, сообщается в официальном заявлении госсекретаря США Майка Помпео на сайте Госдепартамента США.

В заявление подчеркивается, что Россия, «оккупировав Крымский полуостров, пыталась разрушить международный порядок, а также подорвала основные человеческие свободы».

«США напоминают о своей неизменной позиции: Крым — это Украина, и он должен вернуться под контроль Украины… Соединенные Штаты также осуждают незаконные действия России в Крыму и продолжающуюся агрессию против Украины», — говорится на сайте ведомства.

Вашингтон считает, что российская сторона неправомерно задерживала и осуждала людей, проводивших мирные протесты против оккупации Крыма. Помпео призвал освободить задержанных в России украинцев, в частности крымских татар. Также госсекретарь пообещал, что США сохранят действие санкций против России до тех пор, пока Крым не вернется под контроль Украины.

Торжественные мероприятия по случаю пятилетия со дня присоединения Крыма к России пройдут с 16 по 18 марта. 20 февраля стало известно, что участие в них примет сирийская делегация. Информацию о визите делегации САР на полуостров в марте подтвердили и в международном комитете парламента республики.

Крым воссоединился с РФ в 2014 году после того, как 96,77% жителей полуострова проголосовали на референдуме за присоединение к России. Украина отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией.

В Москве неоднократно указывали, что референдум прошел с соблюдением международного права и вопрос принадлежности Крыма закрыт.