Прямой эфир

Генпрокурор Украины обвинил экс-начальника генштаба ВСУ в потере Крыма

0
Фото: РИА Новости/Алексей Лебедев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обвинил экс-начальника генштаба вооруженных сил страны Владимира Заману в причастности к потере Крыма. Об этом он написал в Facebook в понедельник, 25 февраля.

Предвыборный уклад: как именно на Украине добиваются победы Порошенко
В погоне за голосами одних избирателей вычеркивают из списков, других открыто подкупают

По мнению чиновника, утрате полуострова способствовало решение генерал-полковника, который несколько лет назад подчинил руководителю ВМС все части тактической группы «Крым», входящей в состав ВСУ. Проведенная реформа, уверен Луценко, «уничтожила военные комиссариаты», «парализовала сопротивление украинских военнослужащих в мирное время», и заблокировала их мобилизацию в 2014 году, пишет ТАСС.

Ранее в тот же день источники в силовых структурах Украины сообщили о задержании Заманы по подозрению в госизмене. Суть предъявленных ему обвинений не уточняется.

Замана и его заместитель Юрий Думанский покинули свои посты в 2014 году на фоне беспорядков в Киеве. Свое решение Думанский объяснил тем, что считает недопустимым «втягивание военных в гражданский конфликт». В ответ минобороны заявило, что высокопоставленные силовики «вводят в заблуждение» военнослужащих, которые «четко выполняют задачи по назначению».

В том же году Крым вошел в состав России по итогам референдума. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Украина не признает итогов плебисцита и по-прежнему считает полуостров своей территорией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
С начала избирательной кампании на Украине возбудили 90 уголовных дел
Медведчук ответил на обвинения Киева в госизмене

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017