Генпрокурор Украины обвинил экс-начальника генштаба ВСУ в потере Крыма

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обвинил экс-начальника генштаба вооруженных сил страны Владимира Заману в причастности к потере Крыма. Об этом он написал в Facebook в понедельник, 25 февраля.

По мнению чиновника, утрате полуострова способствовало решение генерал-полковника, который несколько лет назад подчинил руководителю ВМС все части тактической группы «Крым», входящей в состав ВСУ. Проведенная реформа, уверен Луценко, «уничтожила военные комиссариаты», «парализовала сопротивление украинских военнослужащих в мирное время», и заблокировала их мобилизацию в 2014 году, пишет ТАСС.

Ранее в тот же день источники в силовых структурах Украины сообщили о задержании Заманы по подозрению в госизмене. Суть предъявленных ему обвинений не уточняется.

Замана и его заместитель Юрий Думанский покинули свои посты в 2014 году на фоне беспорядков в Киеве. Свое решение Думанский объяснил тем, что считает недопустимым «втягивание военных в гражданский конфликт». В ответ минобороны заявило, что высокопоставленные силовики «вводят в заблуждение» военнослужащих, которые «четко выполняют задачи по назначению».

В том же году Крым вошел в состав России по итогам референдума. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Украина не признает итогов плебисцита и по-прежнему считает полуостров своей территорией.