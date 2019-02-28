Интернет-пользователи жалуются на сбои в работе YouTube

Массовый сбой в работе видеохостинга YouTube по всему миру произошел 28 февраля, свидетельствуют данные портала Downdetector.

Перебои в работе начались около 18:58 мск. У 47% пользователей не работает сайт видеохостинга, еще 42% испытывают проблемы с просмотром роликов. 8% сообщили, что не могут авторизоваться на сервисе.

Последний раз на неполадки в YouTube пользователи массово жаловались 1 февраля. Большинство сообщений о сбоях в работе пришло с Восточного побережья США и из американского штата Калифорния, а также ряда европейских стран.

В начале февраля разработчики видеохостинга задумались о том, чтобы убрать кнопку «дизлайк» («мне не нравится»).