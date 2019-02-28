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В Facebook отреагировали на протокол Роскомнадзора

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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В компании Facebook отреагировали на протокол Роскомнадзора об административном правонарушении, который был составлен из-за непредоставления сведений о локализации баз персональных данных российских пользователей на территории страны.

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«Мы продолжим диалог с соответствующими органами власти относительно нашей деятельности в России», — цитирует сообщение пресс-службы Facebook ТАСС.

Других комментариев представители компании не предоставили.

Запрос Роскомнадзора о предоставлении сведений был направлен в Facebook 17 декабря 2018 года. На выполнение требований российского законодательства компании выделили 30 дней. В противном случае Роскомнадзор грозился возбудить административное дело и выписать штраф в 5 тыс. рублей.

Facebook в установленный срок предоставила формальный ответ, в котором, по словам представителей Роскомнадзора, не было конкретной информации. В итоге 28 февраля был составлен протокол об административном правонарушении в отношении компании.

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