Facebook ужесточит правила размещения политической рекламы на Украине

Перед выборами президента Украины Facebook ужесточит правила размещения политической рекламы. Об этом 21 февраля сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на телефонную конференцию продакт-менеджера американской корпорации Сары Шифф.

По ее словам, в соцсети уже начали действовать запреты на зарубежную предвыборную рекламу, которая касается Украины. Также компания в середине марта установит новые правила размещения политической рекламы, схожие с теми, что вводились перед выборами в США.

Шифф также рассказала, что все желающие разместить рекламу, которая касается президентских выборов, должны будут подтверждать свою личность.

Старт президентской избирательной кампании был дан 31 декабря. Выборы главы государства состоятся на Украине 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая. Всего за пост лидера страны будут бороться 44 кандидата. Это их рекордное число в истории Украины.