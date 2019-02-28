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На МКС впервые в истории протестировали огнетушитель

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Фото: facebook.com/Роскосмос
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Космонавт Олег Кононенко впервые протестировал на Международной космической станции (МКС) работоспособность космических огнетушителей, получив на это разрешение с Земли. Об этом в четверг, 28 февраля, сообщается на официальной странице «Роскосмоса» в Facebook.

«За 20-летнюю историю станции на смену старым ручным огнетушителям, которые удалялись с борта, сразу же приходили новые, но до сих пор их работа не была опробована», — говорится в сообщении.

Отмечается, что содержащаяся в огнетушителе смесь дистиллированной воды и небольшого количества пенообразователя безопасна для людей и электроприборов.

21 февраля сообщалось, что американский астронавт Кристина Кук обещала устроить групповой сеанс йоги для экипажа МКС. По ее словам, для астронавтов разработан комплекс упражнений, которые включают не только силовые тренировки или бег, но и растяжку.

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