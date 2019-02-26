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«Роскосмос» назвал дату полета на МКС первого космонавта из ОАЭ

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Первый космонавт из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) отправится на Международную космическую станцию (МКС) в сентябре этого года, сообщает пресс-служба российской госкорпорации «Роскосмос» во вторник, 26 февраля.

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«25 сентября — транспортный пилотируемый корабль (ТПК) «Союз МС-15» с экипажем в составе космонавта «Роскосмоса», астронавтов NASA и ОАЭ», — говорится в графике запусков на 2019 год, опубликованном российской компанией.

В октябре 2018 года власти Объединенных Арабских Эмиратов объявили имена двух кандидатов в космонавты, один из которых отправится на МКС осенью 2019 года. Ими стали военный летчик Хазаа аль-Мансури и инженер сетевой поддержки вооруженных сил страны Султан ан-Нияди. Кто из них полетит в космос, пока неизвестно. В настоящий момент они проходят специальную подготовку в Центре подготовки космонавтов (ЦПК).

МКС была выведена на орбиту в ноябре 1998 года, в 2000 году на станцию заселились первые космонавты. С тех пор она является непрерывно обитаемой. МКС располагается на высоте около 400 км и делает за одни сутки примерно 15 витков вокруг Земли, двигаясь со скоростью 7,66 км/с.

К февралю 2017 года на станции побывали 50 долговременных экспедиций, в составе которых работали 226 человек, в том числе 34 женщины, из 18 стран мира: 46 российских космонавтов, 142 американских, 17 европейских, 8 японских, 7 канадских, по одному из ЮАР, Бразилии, Малайзии, Южной Кореи, Казахстана и Великобритании, а также 7 космических туристов.

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