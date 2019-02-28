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Скрывшегося после наезда водителя задержали во Владивостоке

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Во Владивостоке разыскали и задержали водителя, который в районе улицы 50 лет ВЛКСМ сбил пешехода, после чего скрылся. Женщина от полученных травм скончалась в больнице.

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе МВД России по Приморскому краю, сотрудники полиции провели розыск водителя и смогли установить его личность, а также марку автомобиля, на котором был совершен наезд. Им оказался 67-летний мужчина, владеющий Toyota Hilux Surf.

Во время допроса мужчина рассказал, что не заметил пешехода и не почувствовал, что совершил наезд. При этом он признал свою вину. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Авария произошла 19 февраля. Пострадавшую доставили в больницу, но врачам спасти ее не удалось — девушка скончалась.

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